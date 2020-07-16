القزم الأبيض .. انفجار نووي غامض في الفضاء ينتج نجم غريب

القزم الأبيض ضمن الظواهر الغريبة الطاغية على الكون، رصد علماء الفلك انفجارا نوويا حراريا غامضا في الفضاء، نتج عنه نجم غريب، اندفع عبر المجرة الكونية.

وربما تمثل الظاهرة الحدث الأغرب.

حيث قال الفيزيائي بوريس غانيسكي من جامعة وارويك في المملكة المتحدة، إنه تم اكتشاف نجم غامض جديد.

اندفع عبر مجرة درب التبانة، الأمر الذي فسره بأنه تم طرده من خلال انفجار نووي حراري.

فيما يعرف باسم المستعر الأعظم أو “سوبر نوفا”.

قزم ابيض

والنجم هو قزم أبيض يبعد حوالي 1430 سنة ضوئية يسمى “SDSS J1240 + 6710″، ويطلق عليه اسم “Dox”.

ورصد علماء الفلك تقدمه السريع بسرعة 250 كيلومترًا في الثانية (155 ميلًا في الثانية)، مقابل اتجاه دوران المجرة.

والغريب في الأمر أن التركيب الكيمائي له غير معتاد ما يشير إلى أنه تم ركله بسرعة في الفضاء بنوع من انفجار المستعر الأعظم.

الذي لم نشهده من قبل أو “سوبر نوفا”، وفقا لموقع “ساينس ألرت”.

والأقزام البيضاء هي ما يتبقى عندما يصل نجم ذو كتلة منخفضة -حوالي ثمانية أضعاف كتلة الشمس- إلى نهاية عمره.

ينفد من المواد لتندمج في قلبها، والأقزام البيضاء الوحيدة، مثل شمسنا.

التي تنفجر معظم كتلتها قبل أن تنهار نواتها في نفسها إلى جسم أقل من 1.4 كتلة شمسية.

وهذه هي الكتلة القصوى لقزم أبيض مستقر، ما يتنج عنه انفجار حراري كبير في الفضاء يعرف باسم “سوبر نوفا”، ويبرد ببطء على مدى مليارات السنين