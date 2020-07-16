الدوري الإنجليزي: ليفربول يسقط في ميدان أرسنال

سقط ليفربول في ميدان أرسنال بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما سهرة الأربعاء لحساب الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة التي دارت رحاها على ملعب الإمارات بلندن، شهدت أخطاء فادحة من طرف لاعبي ليفربول، وتلقوا خسارتهم الثانية خلال المباريات الخمس الأخيرة.

Alexandre Lacazette and Reiss Nelson fire Arsenal to their first #PL win over Liverpool since 2015#ARSLIV pic.twitter.com/ulAZuPDrwJ — Premier League (@premierleague) July 15, 2020

بداية سجّل ساديو ماني هدف التقدم للريدز عن الدقيقة 20 إثر تمريرة من الاسكتلندي أندي روبرتسون.

وبخطأ من فيرجيل فان دايك في المنطقة المحظورة، تمكن ألكسندر لاكازيت من تعديل الكفة للضيوف بالدقيقة 32.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، استغل رييس نيسلون خطأ من الحارس أليسون بيكر، وسجل الهدف الثاني لأرسنال.

تجمد رصيد ليفربول -المتوّج باللقب- عند النقطة رقم 93، بينما ارتقى أرسنال إلى المركز التاسع بعد أن جمع 53 نقطة.

أهداف المباراة..

Sadio Mane 1-0 Liverpool Goal vs Arsenal [20] pic.twitter.com/5KZbNX9hFf — Austin (@austin63867) July 15, 2020

Alexandre Lacazette (1-1) Arsenal Goal vs Liverpool [25] pic.twitter.com/TFaPrOeHzY — Austin (@austin63867) July 15, 2020

Reiss Nelson Goal [ARSENAL 2 – LIVERPOOL 1] 44' pic.twitter.com/ltRuRwRzLT — Austin (@austin63867) July 15, 2020