الدوري الإنجليزي: ليفربول يسقط في ميدان أرسنال

سقط ليفربول في ميدان أرسنال بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما سهرة الأربعاء لحساب الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة التي دارت رحاها على ملعب الإمارات بلندن، شهدت أخطاء فادحة من طرف لاعبي ليفربول، وتلقوا خسارتهم الثانية خلال المباريات الخمس الأخيرة.

Alexandre Lacazette and Reiss Nelson fire Arsenal to their first #PL win over Liverpool since 2015#ARSLIV pic.twitter.com/ulAZuPDrwJ

— Premier League (@premierleague) July 15, 2020