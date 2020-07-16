الرياضة

ليفربول يتلقى خسارة مفاجئة في لندن..

الدوري الإنجليزي: ليفربول يسقط في ميدان أرسنال

محمد ابو الوفاaccess_time26 / ذو القعدة / 1441 هـ      16 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
ليفربول يخسر أمام أرسنال

سقط ليفربول في ميدان أرسنال بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما سهرة الأربعاء لحساب الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة التي دارت رحاها على ملعب الإمارات بلندن، شهدت أخطاء فادحة من طرف لاعبي ليفربول، وتلقوا خسارتهم الثانية خلال المباريات الخمس الأخيرة.

بداية سجّل ساديو ماني هدف التقدم للريدز عن الدقيقة 20 إثر تمريرة من الاسكتلندي أندي روبرتسون.

وبخطأ من فيرجيل فان دايك في المنطقة المحظورة، تمكن ألكسندر لاكازيت من تعديل الكفة للضيوف بالدقيقة 32.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، استغل رييس نيسلون خطأ من الحارس أليسون بيكر، وسجل الهدف الثاني لأرسنال.

تجمد رصيد ليفربول -المتوّج باللقب- عند النقطة رقم 93، بينما ارتقى أرسنال إلى المركز التاسع بعد أن جمع 53 نقطة.

أهداف المباراة..

محمد ابو الوفا

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