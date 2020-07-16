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الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بتصنيف مركز استهداف تمويل الإرهاب

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو القعدة / 1441 هـ      16 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بتصنيف مركز استهداف تمويل الإرهاب لستة أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح تنظيم ما يسمى “داعش”، منوهاً بالجهود الكبيرة التي يبذلها المركز، الذي أسسته وتشارك في عضويته دول المجلس، واستهدفت جهوده منذ تأسيسه في عام 2017م الأفراد والكيانات التي تسهم في دعم و تمويل الإرهاب والمنظمات و الكيانات الداعمة له.
وأكد معاليه مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لأشكاله وصوره كافة، ورفضه دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

صحيفة البلاد

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