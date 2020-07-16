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إغلاق مجمع طبي بسكاكا خالف الاشتراطات الصحية

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو القعدة / 1441 هـ      16 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

سكاكا : البلاد

أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف اليوم, مجمعاً طبياً خاصاً في مدينة سكاكا بعد تسجيل المجمع عدداً من المخالفات للاشتراطات الصحية.

​وأوضحت صحة الجوف، أن إغلاق المجمع الطبي جاء نتيجة لبعض التجاوزات من المخالفات. وبينت أن عقوبة الإغلاق ستكون مصير أية منشأة صحية خاصة لا تلتزم بالأنظمة واللوائح الواردة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة, ولا تحقق المستوى المطلوب من الجودة النوعية في خدماتها, سعياً للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المرضى والمراجعون لتلك المنشأة، نتيجة عدم التزامها بالمعايير والاشتراطات الضرورية الواجب توافرها بالمنشآت الصحية.

صحيفة البلاد

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