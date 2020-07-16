إثيوبيا تبلغ الخرطوم بعدم صِحة خبر شروعها في ملء سد النهضة

أبلغت وزارة الخارجية الإثيوبية نظيرتها السودانية بعدم صِحة خبر شروع السلطات الإثيوبية في ملء سد النهضة ، مؤكدة أن وزير الموارد المائية والري الإثيوبي لم يدلِ بالتصريحات التي نُسبت إليه أمس، ببدء عملية ملء السد.

جاء ذلك خلال لقاء مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية السفير بابكر الصديق محمد الأمين اليوم، بالقائم بالأعمال الإثيوبي مكونن قوسايا تيبا.

وقال القائم بالأعمال الإثيوبي : إن سلطات بلاده لم تغلق بوابات سد النهضة ولم تحتجز المياه الداخلة، ولكن نسبةً لأن هذا هو موسم الأمطار فإن المياه تجمعت بشكل طبيعي في بحيرة السدّ، مؤكداً التزام بلاده بالاستمرار في المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي حول قضية سدّ النهضة، وإعلان المبادئ الموقع بين السودان وإثيوبيا ومصر.

وجدد مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية التزام السودان بالمفاوضات بإشراف الاتحاد الأفريقي، والسعي لحل توافقي لمصلحة البلدان الثلاثة، ورفض أي إجراءات أحادية خاصة ما يتعلق منها بسلامة تشغيل سد الروصيرص الذي يقع على مسافةٍ قريبة من سدّ النهضة الإثيوبي.