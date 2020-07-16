أمير الرياض يدشن منظومة إنجاز الإلكترونية المطورة بالإمارة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم بمكتبه بقصر الحكم منظومة إنجاز الإلكترونية المطورة بإمارة الرياض تحت شعار “نحو إمارة رقمية.. تواكب رؤية الوطن” حيث تأتي استكمالاً لما بدأت به الإمارة في تقديم الخِدْمات عبر القنوات الإلكترونية.
وتطبق المنظومة الجديدة الشهادات والمعايير الأمنية العالمية وتطوير الخِدْمات آلياً واستبدال الطرق التقليدية اليدوية وتسهم في تطبيق مفهوم التحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية لرؤية المملكة 2030 وأتمته إجراءات العمل التقليدية وسرعة ومدى إتساع الإنجاز وكفاءة العمل الرقمي والمهني.
مما يذكر أن إمارة منطقة الرياض تقوم بتحديث وتطوير تسهيل تقديم الخِدْمات للمستفيدين والموظفين على حد سواء عبر القنوات الإلكترونية من خلال موقع الإمارة الإلكتروني والبوابة الداخلية الإلكترونية للمراجع والموظف وَفْق توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لمواكبة التطور التقني السريع وبما يتوافق مع توجيهات القياده الحكيمة.
حضر التدشين معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.