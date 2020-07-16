أمير الرياض يدشن منظومة إنجاز الإلكترونية المطورة بالإمارة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم بمكتبه بقصر الحكم منظومة إنجاز الإلكترونية المطورة بإمارة الرياض تحت شعار “نحو إمارة رقمية.. تواكب رؤية الوطن” حيث تأتي استكمالاً لما بدأت به الإمارة في تقديم الخِدْمات عبر القنوات الإلكترونية.