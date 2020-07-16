أمانة جدة تُصادر 250 كيلو خضروات من باعة مخالفين

جدة : واس

نفذت بلدية خزام الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية أمس ، حملة رقابية استهدفت الباعة المخالفين ، أسفرت عن مصادرة 250 كيلو من الخضروات والفواكه ورصد موقعين مخالفين للخُرَدِ وصناعة الأثاث.

وأفاد رئيس بلدية خزام الفرعية المهندس محمد جابر الزهراني ، أن الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة للحد من ظاهرة البيع العشوائي بالنطاق ، مشيراً إلى أن الفرق باشرت عملها في حي بترومين حيث جرى إزالة 10 بسطات للخضروات العشوائية ، ورصد موقع مخالف عبارة عن حوش يستخدم لتجميع السكراب و الخردة ، وكذلك رصد عمارة سكنية بحي النزلة جُهزت لصناعة المفروشات بطرق مخالفة ومصادرة جميع المحتويات وإغلاق الموقع .