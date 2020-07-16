نرمين عباس

حصوات المرارة هي كتل صلبة تشبه الحصاة تتشكل في المرارة ، وهي عبارة عن عضو صغير على شكل كمثرى على الجانب الأيمن من بطنك ، أسفل الكبد

تتكون حصوات المرارة من سائل هضمي يُدعى الصفراء يُطلقه المرارة

لأسباب لا يفهمها الأطباء بشكل كامل شكل الحصوات في الصفراء التي تسد الأنابيب التي تحمل السوائل الهضمية من المرارة إلى الأمعاء

يمكن أن تكون الحجارة صغيرة مثل حبة الرمل أو كبيرة مثل كرة الغولف

يمكنك تطوير حصى في المرارة أو أكثر، يمكن أن يكون لديك حصوات في المرارة ولا تعاني من أي أعراض أو مشاكل

ولكن إذا شعرت بألم أو أعراض أخرى تعتقد أنها قد تكون بسبب حصوات المرارة ، فقم بزيارة طبيبك

أعراض حصى المرارة

لا يعاني معظم الأشخاص المصابين بحصوات المرارة أبدًا من أي أعراض ، ولكن يعاني بعض الأشخاص من أعراض مثل :-

حاد مفاجئ ألم في البطن ، الظهر أو الكتف الأيمن

اصفرار الجلد أو العينين

حمى

التقيؤ

غثيان

التعرق

النفخ

انتفاخ

براز بلون الطين

يجب عليك زيارة الطبيب أو الذهاب إلى أقرب قسم للطوارئ إذا لاحظت هذه الأعراض

واطلب العناية الطبية العاجلة إذا كان لديك ألم في منطقة البطن شديدة لدرجة أنك تشعر بعدم الراحة في الجلوس