وزير البلديات يدشن منصة مراقبة مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية

البلاد : متابعات

دشّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، منصة مراقبة مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، بهدف تحسين وتطوير الخدمات في مراكز الخدمة، وتحسين بيئة الاستثمار.

وأوضحت الوزارة أن منصة مراقبة مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية تهدف إلى تحقيق التقييم والمراقبة المستمرة لمراكز الخدمة طبقا للمعايير والاشتراطات الصادرة منها، ورفع مستوى الأداء في هذه المراكز من خلال المتابعة المستمرة وطرح التوصيات ومساعدة متخذي القرار، ومتابعة الإجراءات التي قامت بها الأمانات حيال تنفيذ برنامج تحسين مراكز الخدمة، ومتابعة أعمال الشركات المؤهلة في تطوير مراكز الخدمة، علاوةً على تشجيع المستثمرين على الاستثمار وتحسين بيئة المنافسة من خلال جذب الشركات المشغلة لمراكز الخدمة، وخلق بيئة تنافسية للشركات.

وأكدت الوزارة أن الفرق المختصة قامت خلال الفترة الماضية بزيارة وتقييم (3048) مركز خدمة تقع على (302) طريقاً إقليمياً موزعة على مناطق المملكة كافة.

ولفتت النظر إلى أن المنصة ستوفر العديد من الخيارات والمميزات بما يشمل إمكانية البحث (إنعكاس البحث على الخريطة)، طبقات الخريطة ومفتاح لها، وإمكانية معرفة سجل المعاملات التي تمت على مركز الخدمة، وإمكانية طباعة تقرير ملخص عن مركز الخدمة، وإضافة إلى إمكانية عمل تصفية لبيانات مراكز الخدمة من خلال: (رقم الطريق، الأمانة التابعة، حالة محطة الوقود، تقييم محطة الوقود، إمكانية الدفع الإلكتروني، وحالة رخصة التشغيل).

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن المنصة تستهدف العديد من الفئات بما فيهم أمناء المناطق بالمملكة ودعمهم لمتابعة أداء مراكز الخدمة والاطلاع على تقييم الخدمات المتوفرة بها بشكل مستمر، ومتخذي القرار في الوزارة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن مراكز الخدمة.

كما تسهم المنصة في تزويد الوزارة بتحديث مستمر لأداء الشركات المشغلة لمراكز الخدمة من خلال الزيارات الميدانية والمراقبة المستمرة.