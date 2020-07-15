نمو الاستثمار بالشركات الناشئة في السعودية بنسبة 102% بالنصف الأول

البلاد : متابعات

أظهر تقرير الاستثمار الجريء الصادر عن مؤسسة ماجنييت ” MAGNiTT”، نمو حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في السعودية بنسبة تجاوزت 102% في النصف الأول من عام 2020 متخطياً عام 2019 بأكمله.

ونما إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المملكة، بحسب تقرير MAGNiTT “الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020″، بوتيرة أسرع بكثير من معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن جانبه، قال محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، صالح الرشيد، إن الاستثمار في الشركات السعودية الناشئة خلال النصف الأول لعام 2020 عبر 45 صفقة استثمارية، ووصل إلى أكثر من 356 مليون ريال بزيادة تجاوزت 102% مقارنة بالنصف الأول لعام 2019.

وأكد الرشيد، أن هذا النمو يعد تجسيداً على أرض الواقع للنتائج الإيجابية للمبادرات الحكومية لدعم المنشآت الناشئة.