فيفا يعلن رسميًا جدول ومواعيد مباريات كأس العالم 2022

جدة – هلال سلمان

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسميا أمس الأربعاء، جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 والمقرر إقامته في قطر، من 21 إلى 18 ديسمبر.

وتقرر إقامة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 يوم 21 نوفمبر عند الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب البيت بمدينة الخور.

وستجرى مباريات دور المجموعات ما بين 21 نوفمبر و2 ديسمبر 2022، وستلعب 4 مباريات يوميا في دور المجموعات، الأولى عند الساعة 1 ظهرا ثم 4 عصرا و7 و10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتبدأ الأدوار الإقصائية في 3 ديسمبر 2022 إذ تلعب مباريات الدور الـ16 وربع النهائي عند الساعة الـ 6 والـ 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

أما الدور نصف النهائي فسيلعب في 13 و14 ديسمبر عند الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وسيحتضن استاد خليفة مباراة المركز الثالث يوم 17 ديسمبر 2022، أما المباراة النهائية فستقام الأحد 18 ديسمبر 2022 عند الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب لوسيل.