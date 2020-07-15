“تداول” تطلق سوق المشتقات المالية وشركة المقاصة

الرياض- البلاد

أعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول” عن إطلاق سوق المشتقات المالية في 30 أغسطس القادم، وبدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله.

ويعد هذا الإطلاق خطوة مهمة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين بمجموعة كاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات ، حيث تم تطوير العقود المستقبلية السعودية لتزويد المستثمرين بأدوات التحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية.

وتزامنا مع هذه الخطوة يتم انطلاق عمليات شركة مركز مقاصة الأوراق المالية والمعروفة اختصارا بـ مقاصة ، بهدف دعم تطوير السوق من خلال تحسين البنية التحتية لعمليات ما بعد التداول وتعزيز الكفاءة التشغيلية ، كخطوة هامة لتفعيل سوق المشتقات المالية السعودي

وتعد شركة “مقاصة” الجهة الأولى المصرح لها بالقيام بعمليات مقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق وما يندرج تحتها من منتجات في السوق المالية السعودية وذلك ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يعزز من الكفاءة التشغيلية للسوق المالية ويساهم في الحد من مخاطر الطرف المقابل.

وعرّفت اللائحة التي نشرتها “تداول” عملية المقاصة بأنها العملية التي تحدد فيها حقوق كل طرف والتزاماته الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية، بما في ذلك حساب صافي الالتزامات، وضمان وجود الأدوات المالية أو النقدية للحد من التعرضات الناشئة عن ذلك.