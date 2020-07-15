أكبر مشكلة تواجهك في هاتفك الأندرويد .. أخيرا جوجل تتوصل إلى الحل

لا بد ان نظام تشغيل هاتفك هو الأندرويد ، فهذا النظام هو الأكثر شيوعًا في العالم، ويوجد عدد كبير من الشركات المصنعة للهواتف تعمل به.

مع ذلك وعلى الرغم من شعبيته، هناك دائمًا مشكلة كبيرة تواجه مالكي هواتف أندرويد.

مشكلة تجعل العديد من المستخدمين غير قادرين على الحصول على أحدث إصدار من هذا النظام.

ونظرًا لأن العديد من الشركات المختلفة تصنع المئات من الهواتف الذكية، إلى جانب إضافة تطويرها الخاص لأندرويد نفسه.

قد يستغرق الأمر في كثير من الأحيان شهورًا حتى يتم الدفع بتحديثات آخر إصدار من النظام، هذا إذا وصلت أصلا.

وتركت هذه المشكلة ملايين الأجهزة في جميع أنحاء العالم تعمل بإصدارات قديمة، بحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

ولحسن الحظ، يبدو أن جوجل قد اكتشفت أخيرًا هذه المشكلة وحلتها.

حيث أعلنت الشركة أن Android 10، أحدث إصدار من نظام أندرويد، يشهد أعلى معدل عمل على الإطلاق.

وأوضحت جوجل في منشور على مدونتها: قدمنا ​​على مدار السنوات القليلة الماضية إمكانات جديدة تمكننا من تقديم التحديثات بشكل أكثر اتساقًا وسرعة وكفاءة لأجهزة أندرويد.

وبفضل هذه الجهود، صار اعتماد Android 10 أسرع من أي إصدارات سابقة من أندرويد، ويعمل على 100 مليون جهاز بعد 5 أشهر من الإطلاق، وهذا أسرع بنسبة 28% من Android Pie”.

وتابعت الشركة الأمريكية: “نحن متحمسون لزيادة الاعتماد على الأندرويد ونشعر بالامتنان للتعاون الوثيق مع مجموعة الشرائح.

وشركاء OEM لنشر التحديثات في وقت سابق، ونواصل العمل على عدد من التحسينات في النظام الأساسي والبنية التحتية.

لتسهيل الأمور على المطورين والمستخدمين للاستفادة من أحدث إصدارات أندرويد”.

ويظهر مخطط صادر عن جوجل أن أندرويد 10 مثبت الآن على 400 مليون جهاز ويتفوق على كل إصدار سابق من البرنامج