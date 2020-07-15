أغرب جريمة قتل في التاريخ .. اكتشاف جثة قتيل عمره ألفي عام!

أعاجيب هذا الزمن لا تنتهي، ومن أغربها ما اكتشفه علماء الآثار في بريطانيا عبر رفات رجل عاش منذ نحو ألفي عام.

الغريب ان الرجل كان ضحية جريمة قتل “غامضة”، حسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل”.

وعثر الخبراء على الهيكل العظمي الذي يعود لرجل بالغ، قرب مزرعة ويلويك، بالقرب من مدينة ويندوفر بمقاطعة باكينغهامشير.

وتبين أن جريمة خلفت شخص دفن مكبا على وجهه، فيما يداه مقيدتان.

ولا يزال عمر الضحية مجهولا، لكن الخبراء يعتقدون أن عمر الرفات لا يقل عن ألفي عام.

وذكرت راشيل وود، عالمة الآثار أن “موت الشخص بالقرب من مزرعة ويلويك يبقى لغزا بالنسبة لنا.

ولكن لا توجد طرق كثيرة لينتهي المطاف بأحد ما في قاع حفرة ووجهه إلى الأسفل، وبيدين مقيدتين”.

وأعربت العالمة مع ذلك عن أملها في أن يتمكن الخبراء من إلقاء مزيد من الضوء على قصة النهاية الغامضة لهذا الرجل.