64577 موظفة استفدن من دعم النقل

الرياض-البلاد

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن استفادة 64.577 موظفة سعودية من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، منذ إطلاق البرنامج في (نوفمبر 2017) وحتى (نهاية يونيو 2020).

وتصدرت منطقة الرياض أعداد المستفيدات من دعم البرنامج بواقع 28308 مستفيدات، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 19463 مستفيدة، ثم جاءت المنطقة الشرقية ثالثا بإجمالي 9186 مستفيدة، بينما توزعت الأعداد المتبقية للمستفيدات على 10 مناطق أخرى.

ويهدف البرنامج، إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.

وأجرى الصندوق تعديلات وتحديثات على برنامج (وصول)، سعياً إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات تسجيل العاملات السعوديات، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص.

وتضمنت آلية الالتحاق في البرنامج، التسجيل في التأمينات الاجتماعية، بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهراً، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل 8 آلاف ريال، في حين يقدم “هدف” دعما ماليا شهريا بواقع 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهرياً.