مخاطر الطقس الحار وطرق الوقاية منه

نرمين عباس

في ظل درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تجهد أجسامنا، وتتعرض لعدة مخاطر، لذلك إليك طرق عن كيفية البقاء باردًا ورطبًا، وكيفية تقديم الإسعافات الأولية للظروف الناتجة عن الحرارة

من هم الأكثر عرضة لمخاطر الطقس الحار؟

في حين أن معظم الناس يرون أن الطقس الحار للغاية وموجات الحر غير مريحة ، فإن بعض الأشخاص لديهم خطر أعلى من الآخرين في الإصابة بالمرض، وتشمل هذه :-

كبار السن فوق 75 سنة ، الرضع والأطفال الصغار

الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية طويلة المدى ، على سبيل المثال أمراض القلب أو الجهاز التنفسي أو مرض السكري أو أمراض الدورة الدموية

الناس الذين يعانون من السمنة المفرطة

الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة

الناس المعزولين اجتماعيا

الأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق أو في مناطق ساخنة وتهوية سيئة والذين يمارسون نشاطًا بدنيًا قويًا في الطقس الحار

الأشخاص الذين لم يتأقلموا مع الحرارة ، على سبيل المثال الزوار الأجانب

نصائح لمساعدتك على البقاء بحالة جيدة خلال الطقس الحار

اشرب الكثير من الماء

أحد أفضل الطرق لتجنب الأمراض المرتبطة بالحرارة هو شرب الكثير من الماء، من المهم الحفاظ على شرب الماء حتى إذا كنت لا تشعر بالعطش ، لأن هذا يمكن أن يمنعك من الجفاف

تجنب المشروبات الساخنة أو السكرية (بما في ذلك الشاي والقهوة) لأنها يمكن أن تجعل الجفاف أسوأ

حافظ على برودة جسمك

يمكن أن يساعد الحفاظ على البرودة قدر الإمكان في منع الأمراض المرتبطة بالحرارة

تأكد من الابتعاد عن الشمس، يمكن أن يساعدك شرب المشروبات الباردة وتناول وجبات باردة أصغر ، مثل السلطات والفواكه ، على الحفاظ على البرودة

تشمل الأشياء الأخرى التي يجب القيام بها ارتداء ملابس فاتحة اللون وذات ألوان فضفاضة مصنوعة من ألياف طبيعية مثل القطن ، والاستحمام والاستحمام البارد

حافظ على برودة منزلك

يمكنك المساعدة في الحفاظ على منزلك باردًا عن طريق إغلاق الستائر والستائر خلال النهار

إذا لم يكن لديك مكيف هواء ، فانتقل إلى مكان بارد مثل مكتبة أو مركز تسوق أو سينما أو مسبح

ابق في الغرفة الأكثر برودة في المنزل واستخدم الموقد والفرن بأقل قدر ممكن

اهتم بالآخرين

قم بزيارة أو الاتصال بالأصدقاء المسنين أو الجيران أو الأقارب مرة واحدة على الأقل في اليوم

تحقق من وجود مياه في الثلاجة وشجعهم على شربها، قد ترغب في اصطحابهم إلى مركز تسوق أو مكتبة أو سينما مزودة بتكييف

يجب أيضًا تذكير الأطفال بشرب الماء ، ولا يجب ترك الأطفال أو الأطفال أو الحيوانات بمفردهم في السيارة ، حتى إذا كان مكيف الهواء قيد التشغيل، تأكد من أن الحيوانات لديها ماء وكثير من الظل إذا كانت في الخارج

لدينا خطة

راقب توقعات الطقس واعرف بمن تتصل إذا كنت بحاجة للمساعدة، اسأل طبيبك إذا كان لديك أي حالات صحية تعني أنك أكثر عرضة للإصابة بمرض متعلق بالحرارة ، وما عليك القيام به حيال ذلك للحفاظ على الحرارة

إذا كنت على ما يرام ، فاتصل بطبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم طوارئ في المستشفى

إذا كنت تعتقد أن أعراضك خطيرة ، فاتصل بسيارة إسعاف على الفور

حافظ على طعامك آمنًا

تأكد من تخزين الطعام الذي يحتاج إلى التبريد بشكل صحيح ، وقم بإذابة الأطعمة في الثلاجة ، وليس على طاولة المطبخ

ابق آمنا في الشمس

إذا كنت بحاجة إلى الخروج في الشمس ، فمن المهم حمايتك وحماية بشرة أطفالك

إذا تجنبت حروق الشمس ، فإنك تقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد ، وهو أحد أنواع السرطان الأكثر شيوعًا