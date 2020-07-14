كورونا يضرب الدوري الإنجليزي من جديد!

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان رسمي أنها اكتشفت حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” لأحد الأشخاص من دون تسميته.

وتقوم الرابطة بالتنسيق مع هيئة الصحة الوطنية بإجراء اختبارات دورية على جميع المنوط لهم العمل في مجال كرة القدم بالدوري الإنجليزي.

وقد خضع نحو ألفي شخص من اللاعبين والإدرايين والأطقم الطبية ونحوه، إلى اختبارات متتالية منذ السادس من يوليو الحالي إلى 12 من نفس الشهر.

Premier League confirms one positive result in latest Covid-19 testing https://t.co/NAOfZ6cIjQ — standardsport (@standardsport) July 13, 2020

ولم تكشف الرابطة عن هوية الشخص المصاب وفق برنامج حماية المعلومات الذي أقرته السلطات البريطانية لمواجهة انتشار الفيروس.

تعتبر تلك هي الجولة الثالثة عشر من الاختبارات التي يخضع لها اللاعبين منذ استئناف الدوري الإنجليزي الشهر الماضي.

وقد بيّنت النتائج إصابة نحو 20 شخصًا خلال تلك الجولات، وتعافوا جميعًا بنسبة شفاء 100%، لكن البطولة استقبلت مصابًا جديدًا هذه الجولة.

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