كاوست تطلق هاكاثون الابتكار في الشؤون الحكومية والأمن

البلاد : متابعات

افتتح الأستاذ سليمان الثنيان، نائب رئيس كاوست للشؤون الحكومية، صباح اليوم الثلاثاء هاكاثون الابتكار، وبث الثنيان كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن ترحيبه بالضيوف وأهمية هذا الهاكاثون لكاوست وموظفيها خاصة العاملين في إدارة العلاقات الحكومية والأمن، مشجعاً المشاركين من موظفي قسم الشؤون الحكومية والأمن على توليد الأفكار الابداعية لتحسين الخدمات الجامعية من خلال اكتشاف التحديات وتوفير حلول مبتكرة تساعد في تطوير القسمين.

وأكد الثنيان ريادة كاوست في مجال الابتكار والإبداع والتطوير، حيث أنشئت الجامعة لتكون بيتاً للحكمة ومنارة للعلم، مشيراً إلى تسخير كل الإمكانيات في ظل دعم حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الكريم.

وقال الثنيان إن برنامج الابتكار بدأ قبل 4 سنوات بفكرة استقبال أفكار وملاحظات جميع موظفي إدارة الشؤون الحكومية منذ 2016 وقد تم الاستمرار في تطوير البرنامج حتى وصلنا لفكرة هذا الهاكاثون الذي لن يكون الأخير، مؤكداً أنه بتطور العاملين وتطور البرامج الداعمة لهم سيستمر التطوير في إدارة الأمن والشؤون الحكومية.

ويأتي تنظيم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لهذا الهاكاثون تماشيًا مع استراتيجية الجامعة لخلق مجتمع ابتكاري على مستوى المملكة، حيث دأبت كاوست دائماً على الارتقاء بمستوى الإبداع والابتكار‫ لتحسين خدماتها الداخلية، ومن ضمن مبادراتها كان إطلاق هذا الهاكاثون لخدمات الشؤون الحكومية والأمن بهدف التحول من رضى العملاء إلى التميز في خدمتهم.

‏وشارك في هاكاثون ابتكار الشؤون الحكومية في كاوست كل من د. ياسر نصيف، رئيس شركة باسقات وشركة مشاريع النخيل الاستشارية، وأمل دخان الرئيس التنفيذي لشركة GEN Saudi وإحدى الشخصيات القيادية في الابتكار وتصميم التفكير، والمهندس سعود الشبانات مدير مركز التدريب في هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، خبير في أنظمة الجودة ومقيم ومدقق أنظمة ايزو.

ويهدف الهاكاثون إلى صقل وتنمية موضوع الابتكار بين موظفي الإدارة (أكثر من 300 موظف)، ورفع مستوى الابتكار في داخل إدارة الشؤون الحكومية والأمن، كما يعزز مخرجات أفكار البرنامج فيما يخدم الإدارتين والجامعة ككل، فضلاً عن جعل بيئة عمل الشؤون الحكومية بيئة متميزة يطمح الجميع للعمل فيها، طبقاً لشعارها (التميز والإبداع).

يذكر أن اليوم أول برنامج هاكاثون داخلي، فيما ستشهد المراحل المقبلة على جهات أكثر من داخل المملكة

بهدف التعليم، التدريب، التثقيف والارتقاء بمستوى الموظفين في كاوست وغيرها أيضاً.