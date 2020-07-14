فيديو: أهداف مباراة غرناطة وريال مدريد

عاد ريال مدريد من ميدان مضيفه غرناطة بفوزٍ ثمينٍ بهدفين لواحد، لحساب المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتفع رصيد النادي الملكي إلى 83 نقطة في صدارة لائحة الترتيب، ويحتاج إلى فوز واحد فقط لحسم اللقب بشكل رسمي.

افتتح فيرلاند ميندي التسجيل مبكرًا في الدقيقة العاشرة، وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني بعدها بست دقائق فقط.

بينما قلص داروين ماتشيس النتيجة لأصحاب الأرض عند الدقيقة 50، وكاد غرناطة يعادل النتيجة في عديد المناسبات.

شاهد أهداف المباراة..

قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ريال مدريد الاول , ميندي رااااااائع حسابي الاساسي @iF26L_ pic.twitter.com/tq6CeaoHbZ — فيصل اهداف (@CSHD47) July 13, 2020

قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ريال مدريد الثاني , الاسطورة بنزيما حسابي الاساسي @iF26L_ pic.twitter.com/pcwc2bD3DE — فيصل اهداف (@CSHD47) July 13, 2020

هدف اول لـ غرناطة ! حسابي الاساسي @iF26L_ pic.twitter.com/XHSf9ONzfN — فيصل اهداف (@CSHD47) July 13, 2020

انقااااااااااااااذ اسطوري من راموس حسابي الاساسي @iF26L_ pic.twitter.com/jVBBlqyvOO — فيصل اهداف (@CSHD47) July 13, 2020