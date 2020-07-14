الرياضة

ريال مدريد يعبر بسلام من الأندلس..

فيديو: أهداف مباراة غرناطة وريال مدريد

محمد ابو الوفاaccess_time24 / ذو القعدة / 1441 هـ      14 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
ريال مدريد

عاد ريال مدريد من ميدان مضيفه غرناطة بفوزٍ ثمينٍ بهدفين لواحد، لحساب المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتفع رصيد النادي الملكي إلى 83 نقطة في صدارة لائحة الترتيب، ويحتاج إلى فوز واحد فقط لحسم اللقب بشكل رسمي.

افتتح فيرلاند ميندي التسجيل مبكرًا في الدقيقة العاشرة، وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني بعدها بست دقائق فقط.

بينما قلص داروين ماتشيس النتيجة لأصحاب الأرض عند الدقيقة 50، وكاد غرناطة يعادل النتيجة في عديد المناسبات.

شاهد أهداف المباراة..

محمد ابو الوفا

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