عن طريق القهوة والكاكاو ستحصلين على بشرة مشرقة

تلجأ الكثير من النساء إلى استخدام مستحضرات تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وربما الذهاب إلى مراكز التجميل للحصول على بشرة ذات لون موحد ، الآن يمكنك توحيد لون بشرتك في المنزل دون الذهاب إلى مكان ودون أى تكلفة، عن طريق تحضير مكونات بسيطة وسهل الحصول عليها وهى كالتالي:
1/ ملعقة كبيرة من القهوة.
2/ ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.
3/ حليب للعجن.
طريقة التحضير:
ضعي القهوة والكاكاو وامزجي الخليط جيدا ثم ضعي عليهم الحليب حتي يصبح القوام عبارة عن عجينة سميكة، ثم ضعي هذا الخليط على وجهك ورقبتك لمدة نصف ساعة ثم أشطفيه بالماء الفاتر ، وكرري هذا القناع اسبوعيا وذلك للحصول على أفضل النتائج.