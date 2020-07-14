عدوان الحوثي على المملكة يتحطم بدفاعات «التحالف»

الرياض – البلاد

تستمر المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران في استهداف المدنيين بأراضي المملكة، عبر الطائرات والمفخخة والصواريخ الباليستية التي كان آخرها أمس (الاثنين)، عندما أطلقت المليشيات الإرهابية 7 طائرات مفخخة، و4 صواريخ باليستية بقصد الإضرار بالمنشآت المدنية، والأحياء السكنية، غير أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن كانت لها بالمرصاد، إذ اعترضتها ودمرتها بالكامل.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرات والصواريخ التي أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة، موضحا أن المليشيات الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، وهي محاولات فاشلة أحبطتها قوات التحالف، مبيناً كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه الهجمات الإرهابية والوحشية ضد المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ولفت إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أحالت إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي، مشيرا إلى أن قيادة قوات التحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الأحد 12 يوليو الجاري، وبناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع خسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف (تجمع لقادة وعناصر من المليشيات الحوثية الإرهابية المقاتلة) بمحافظة (حجة – مديرية وشحة)، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك، مؤكدا التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.

من جهتها، أدانت مصر، إطلاق مليشيات الحوثي الإرهابية صواريخ بالستية وعدد من الطائرات المفخخة بدون طيار تجاه أراضي المملكة، مؤكدة في بيان لوزارة الخارجية، تضامنها الكامل ووقوفها مع المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ودعمها للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها الوطني.

وجددت مصر التأكيد على أن مثل هذه الهجمات لن تؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في اليمن.

وفي السياق ذاته، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها لإطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرات بدون طيار (مفخخة) وصواريخ باليستية باتجاه المملكة. وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، دعم التحالف ووقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.

وأدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السُّلمي اعتداءات ميليشيات الحوثي الانقلابية على المملكة، لافتا إلى أن تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، يؤكد أن ميليشيات الحوثي الإنقلابية تنفذ أجندات وسياسات النظام الإيراني العدوانية في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقويض جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن غريفيث.