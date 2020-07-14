برشلونة يكشف عن القميص الجديد لموسم 2020-2021

هل هناك اختلافات عديدة ما بين قميص الموسم الحالي والقددم؟

أعلن نادي برشلونة عن القميص الجديد للموسم الكروي المقبل 2020-2021 عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت اليوم الثلاثاء.

وجاء التصميم الجديد على العادة باللونين الأحمر والأزرق بخطوط طولية متتالية، وهو شبيه إلى درجة كبيرة بقميص موسم 2015.

🐐 Leo Messi — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 14, 2020

وتتولى عملاقة مسلتزمات الرياضة الأمريكية “نايكي” تصنيع قمصان الفريق مقابل نحو 100 مليون يورو سنويًا، وهو العقد الأضخم في العالم.

وكانت “نايكي” قد أعلنت الأسبوع البائد عن سحب قمصان برشلونة من السوق والمتاجر مرة أخرى بعد اكتشاف خلل في التصنيع.

إذ اشتكى عديد العملاء من انخفاض في درجة صبغة الألوان بعد الغسيل، ما كبّد الشركة وبالتبعية برشلونة، خسائر فادحة وصلت إلى 25 مليون يورو.

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