المرأه صحة و عافية

بالصور | طريقة عمل بانيه الدجاج بالجبن والصلصة

نيفين عباسaccess_time24 / ذو القعدة / 1441 هـ      14 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل بانيه الدجاج مع الصلصة والجبن الموزاريلا في الفرن

المقادير اللازمة

دجاج فيليه

ملح وفلفل

أعشاب إيطالية

فتات خبز

بيض مخفوق

دقيق

صلصة بيتزا

جبن موزاريلا

جبن بارميزان

طريقة العمل

يتبل الدجاج بالملح والفلفل

تضاف الأعشاب الإيطالية لفتات الخبز وتقلب

تغطي قطع الدجاج بالدقيق

ثم البيض

ثم فتات الخبز

تقلي في الزيت حتي تصبح ذهبية اللون

ثم تخرج وتصفي

توضع في صينية فرن مدهونة زبدة

ثم تغطي بصلصة البيتزا

والجبن الموزاريلا والبارميزان

توضع في الفرن حتي تذوب الجبن

ثم تخرج الصينية ويقدم الدجاج ساخناً مع المكرونة

« وللمزيد من الوصفات والتعرف على طرق عمل حلويات واطباق سهلة وسريعة بالصور إضغط هنا »

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *