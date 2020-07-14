بالصور | طريقة عمل بانيه الدجاج بالجبن والصلصة

البلاد – نيفين عباس
نقدم لكِ طريقة عمل بانيه الدجاج مع الصلصة والجبن الموزاريلا في الفرن
المقادير اللازمة
دجاج فيليه
ملح وفلفل
أعشاب إيطالية
فتات خبز
بيض مخفوق
دقيق
صلصة بيتزا
جبن موزاريلا
جبن بارميزان
طريقة العمل
يتبل الدجاج بالملح والفلفل
تضاف الأعشاب الإيطالية لفتات الخبز وتقلب
تغطي قطع الدجاج بالدقيق
ثم البيض
ثم فتات الخبز
تقلي في الزيت حتي تصبح ذهبية اللون
ثم تخرج وتصفي
توضع في صينية فرن مدهونة زبدة
ثم تغطي بصلصة البيتزا
والجبن الموزاريلا والبارميزان
توضع في الفرن حتي تذوب الجبن
ثم تخرج الصينية ويقدم الدجاج ساخناً مع المكرونة