الكويت تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق مدنية بالمملكة

البلاد : واس

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للمدنيين في المناطق السكنية بالمملكة العربية السعودية من خلال إطلاق طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ بالستية.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية اليوم إن”الاستمرار في ھذه العمليات الإرھابية يعد إمعاناً في انتھاك كافة الأعراف والمواثيق الدولية وتعطيلاً لجھود إحلال السلام وتھديداً لأمن المملكة وتقويضاً لاستقرار المنطقة مجدداً الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وضع حد لھذه العمليات الإرھابية”.

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على تضامن دولة الكويت ووقوفھا التام مع المملكة العربية السعودية ودعمھا في كل ما تتخذ من إجراءات لحفظ أمنھا واستقرارھا.