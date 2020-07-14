الشورى يوافق على رفع الولاية المالية عن القاصر عند إتمام 18 عاماً

البلاد : متابعات

وافق مجلس الشورى ، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته العادية الـ51 للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس، عبدالله آل الشيخ، على رفع الولاية المالية عن القاصر عند إتمام 18 عاماً.

ووافق المجلس، وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، على إضافة مادة على نظام المرافعات الشرعية (224 مكرر)؛ تنص على أن تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن 18 عاماً.

وشملت موافقة المجلس، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية على من أتم سن 18 عاماً؛ عند وجود مقتضٍ لذلك.

ووافق الشورى كذلك على عدد من التعديلات المقترحة على نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم فيما يخص التبليغ بالوسائل الإلكترونية.

وأوضح مجلس الشورى، أن التعديلات المدخلة على الأنظمة تستهدف استثمار ما وصلت إليه التقنية، في تنظيم البلاغات القضائية، من خلال التيسير على جهات التحقيق، والمحاكمة بإبلاغ الخصوم والمدعى عليهم بمواعيد الجلسات إبلاغاً صحيحاً يؤدي إلى انتظامهم في حضورها بما يسهم في سرعة إنهاء القضايا والفصل فيها.