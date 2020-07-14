السواط يعود للتعاون بشرط

جدة- البلاد

طالب اللاعب عبد المجيد السواط ، إدارة نادي التعاون ، بإرسال خطاب رسمي له خلال 24 ساعة، يتضمن رغبة النادي في تمديد عقده حتى نهاية الموسم، وفقا لتعليمات لجنة الاحتراف التي أقرتها مؤخرا؛ بسبب فيروس كورونا.

وكان السواط، قد انقطع عن تدريبات التعاون منذ الخميس الماضي، وانضم لمعسكر الاتحاد في أبها، دون دخول التدريبات، تجنبا لتوقيع عقوبات عليه وعلى الاتحاد.

وكانت لجنة الاحتراف قد حظرت على أي لاعب رفض تمديد عقده مع ناديه لنهاية الموسم الحالي، الانضمام لتدريبات فريقه الجديد سواء الانفرادية أو الجماعية.

وأبدى السواط موافقته على تمديد عقده مع التعاون حتى نهاية الموسم، لكنّه ينتظر مخاطبة رسمية من النادي، خاصة بعد أزمة البيانات بين الاتحاد والتعاون.