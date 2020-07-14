الإقتصاد

البنك الأهلي التجاري عضو مقاصة عام في شركة مركز مقاصة الأوراق المالية

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو القعدة / 1441 هـ      14 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلن البنك الأهلي التجاري عن انضمامه لعضوية شركة مركز مقاصة الأوراق المالية “مقاصة” كعضو مقاصة عام للقيام بعمليات مقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق وما يندرج تحتها من منتجات في السوق المالية السعودية.

ويأتي تأسيس “مقاصة” كخطوة هامة لتفعيل سوق المشتقات المالية السعودية وزيادة الكفاءة التشغيلية للسوق المالية والحد من مخاطر السوق وتعزيز الشفافية.

كما يساهم نجاح البنك الأهلي التجاري في الانضمام لعضوية مركز مقاصة الأوراق المالية لعب دور رئيسي في تقديم خدمة المقاصة العامة الجديدة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *