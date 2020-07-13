21 مصابا في حريق بارجة أميركية بكاليفورنيا

البلاد : وكالات

تعرضت بارجة أميركية مساء الأحد لحريق كبير على متن بارجة أمريكية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا ، مما أدى إلى إصابة 21 شخصا بينهم 4 مدنيين.

وشوهِدت سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد من السفينة، حسب ما أظهرت صور نقلتها شاشات التلفزة الأميركيّة.

مشاهد لحريق ناتج عن انفجار على متن بارجة بالقرب من مدينة سانتياغو الأميركية pic.twitter.com/g4NkorlUpz — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) July 12, 2020

وأظهرت مشاهد مصورة بثت مباشرة أن رجال الإطفاء وصلوا إلى موقع الحريق ليجدوا أعمدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد بارتفاع مئات الأقدام في الهواء من عدة نقاط على طول السفينة البرمائية الراسية في قاعدة سان دييجو البحرية والتي يبلغ طولها 257 مترا.

وكتبت قوات البحرية على تويتر إنه “تم نقل المصابين إلى مستشفى محلي بإصابات لا تهدد حياتهم، والطاقم بكامله خارج السفينة وتم إحصاء جميع أفراد الطاقم”. وقالت قوات البحرية إن نحو 160 بحارا كانوا على السفينة عندما أعلن نشوب الحريق نحو الساعة 8.30 صباحا بالتوقيت المحلي.