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21 مصابا في حريق بارجة أميركية بكاليفورنيا

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو القعدة / 1441 هـ      13 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

تعرضت بارجة أميركية مساء الأحد لحريق كبير على متن بارجة أمريكية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا ، مما أدى إلى إصابة 21 شخصا بينهم 4 مدنيين.

وشوهِدت سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد من السفينة، حسب ما أظهرت صور نقلتها شاشات التلفزة الأميركيّة.

وأظهرت مشاهد مصورة بثت مباشرة أن رجال الإطفاء وصلوا إلى موقع الحريق ليجدوا أعمدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد بارتفاع مئات الأقدام في الهواء من عدة نقاط على طول السفينة البرمائية الراسية في قاعدة سان دييجو البحرية والتي يبلغ طولها 257 مترا.
وكتبت قوات البحرية على تويتر إنه “تم نقل المصابين إلى مستشفى محلي بإصابات لا تهدد حياتهم، والطاقم بكامله خارج السفينة وتم إحصاء جميع أفراد الطاقم”.
وقالت قوات البحرية إن نحو 160 بحارا كانوا على السفينة عندما أعلن نشوب الحريق نحو الساعة 8.30 صباحا بالتوقيت المحلي.

 

صحيفة البلاد

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