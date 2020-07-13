السعودية والعراق تؤكدان التزامهما التام باتفاق أوبك بلس

بحث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في اتصال هاتفي اليوم (الاثنين) مع وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبّار إسماعيل ، تطورات الأسواق البترولية، والتحسن الذي تشهده السوق في الطلب العالمي على البترول، ومسيرة العمل في اتفاقية خفض الإنتاج الحالية لدول “أوبك بلس”.
وأصدر عن الوزيرين في نهاية الاتصال بياناً صحفياً مشتركا أكدا خلاله التزام المملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، التام باتفاق أوبك بلس.
وفي هذا الصدد، أثنى سمو وزير الطاقة على أداء العراق في إطار الاتفاق، حيث وصل مستوى الالتزام من طرف العراق في شهر يونيو إلى ما يُقارب 90 %، كما أكّدت ذلك المصادر الثانوية.
كذلك شكر سمو الوزير، معالي الوزير العراقي على هذا الإنجاز، وعبّر عن ثقته بأن العراق سوف يواصل ويُحسّن مستوى التزامه.
من جانبه، أكّد معالي الوزير العراقي التزام العراق باتفاق “أوبك بلس”، مُضيفاً أن العراق سيرفع مستوى التزامه إلى 100 % ابتداءً من الشهر القادم، مع التزامه بالتعويض، خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، عن كميات الإنتاج الزائدة خلال شهري مايو ويونيو.
وفي ختام الاتصال الهاتفي، أكّد الوزيران أن ما تبذُله الدول المشاركة في اتفاق “أوبك بلس”، من جهودٍ باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج التي تقررت في الاتفاق، ستُعزز استقرار أسواق البترول العالمية، وتُعجّل بتحقيق توازنها”.