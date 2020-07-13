السعودية والعراق تؤكدان التزامهما التام باتفاق أوبك بلس

بحث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في اتصال هاتفي اليوم (الاثنين) مع وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبّار إسماعيل ،

تطورات الأسواق البترولية، والتحسن الذي تشهده السوق في الطلب العالمي على البترول، ومسيرة العمل في اتفاقية خفض الإنتاج الحالية لدول “أوبك بلس”.