هروب وتخبط وارتباك يسود حركة حماس

البلاد – خاص

حالة من التخبط والارتباك تسود الأوساط السياسية والعسكرية لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، بعد تمكن أحد قادة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة – مسؤول عن وحدة الكوماندوز البحرية – من الهروب إلى إسرائيل على متن زورق تابع للجيش الإسرائيلي وذلك عبر مياه بحر غزة، رافق ذلك حملة أمنية واسعة واتهامات متبادلة واعتقالات وكشفت حماس اعتقال مجموعة اغلبهم من كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس بتهم مختلفة.

بدوره، أكد المستشار زيد الأيوبي رئيس مركز العرب للشؤون الاستراتيجية لـ”البلاد”، هروب قيادي عسكري كبير في جهاز عز الدين القسام إلى إسرائيل وبحوزته الكمبيوتر المركزي لشبكة معلومات القسام الإلكترونية والتي تحتوي على سجل كل عناصر وقيادات القسام ومخططات الأنفاق التي حفرتها عناصر حماس تحت الأرض في غزة، بالإضافة لمبالغ مالية باهظة، وهو ما أكدته وسائل إعلام عبرية في تقارير منفصلة.

وأكد الأيوبي وفقا لمعلومات استخبارية فلسطينية اعتراف بعض أعضاء القسام على تواصل قيادات ذات وزن في حركة حماس مع الإسرائيليين منذ زمن بعيد.