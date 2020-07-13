مركز الملك سلمان يواصل خدماته الطبية في اليمن والزعتري

مأرب – حجة – واس

بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عمليات الإصحاح البيئي في محافظة مأرب، يشمل عمليات الرش والتعقيم بهدف رفع مستوى الصحة العامة وخفض معدل انتشار الأمراض، بحضور المدير العام لصندوق النظافة والتحسين في المحافظة محمد عطية، والمدير العام لمكتب البيئة المهندس محمد العبادي.

من جهة ثانية واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

كما تواصل العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وفي الأردن قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية خدماتها الطبية ل 3,158 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري.

ويقوم مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال عياداته التخصصية في المخيم بتوفير المستلزمات الطبية الضرورية وتأمين الأدوية والأجهزة الطبية التي من شأنها أن تخدم اللاجئين السوريين ليتمتعوا بصحة جيدة، كما ان عيادات المركز تعد واحدة من أهم الروافد الطبية على مستوى المخيم مما جعلها تصل إلى مرتبة متقدمة في عملها الطبي الإنساني الدائم على مستوى المنظمات الدولية والمحلية .