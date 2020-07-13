تدمير 4 صواريخ بالستية و6 طائرات مسيرة «مفخخة» أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

البلاد : واس

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 4 صواريخ بالستية، و6 طائرات مسيرة «مفخخة»، أطلقتها المليشيا الحوثيه الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن «قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة، كما تمكنت القوات المشتركة من اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثيه الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة»، مشيراً إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار .

وفي بيان لاحق، أعلن المالكي، أن «قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الاثنين من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة».

وأكد المالكي، كفاءه القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها ، مشدداً على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.