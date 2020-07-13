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قناع الياسمين لبشرة مشرقة خالية من البقع

فرناس حفظيaccess_time23 / ذو القعدة / 1441 هـ      13 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

تعاني الكثير من الفتيات والنساء من وجود بعض البقع والتصبغات على البشرة، وهو ما يعكس أحيانا شعور بعدم الثقة بالنفس، ولذلك نقدم لكِ عزيزتي اليوم طريقة عمل قناع الياسمين للوجه، الذي يقلل من هذه التصبغات كما أنه يعمل على شد الوجه والتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة.

مكوناته:

1/ من 10 إلى 15 زهرة من الياسمين.

2/ ملعقة صغيرة من مسحوق خشب الصندل.

3/ ماء.

الطريقة:

أضيفي مسحوق خشب الصندل على زهور الياسمين مع الماء، وامزجيهم جيدا حتى تحصلين على القوام المناسب.

ضعي طبقة رقيقة من الخليط على وجهك، واتركيه حتى يجف تماما، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

استخدمي هذا القناع من مرتين إلى ثلاثة  مرات في الأسبوع حتى تتخلصين من البقع الداكنة وتصبح بشرتك مشرقة .

vernas hefzy

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