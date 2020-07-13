قناع الياسمين لبشرة مشرقة خالية من البقع

تعاني الكثير من الفتيات والنساء من وجود بعض البقع والتصبغات على البشرة، وهو ما يعكس أحيانا شعور بعدم الثقة بالنفس، ولذلك نقدم لكِ عزيزتي اليوم طريقة عمل قناع الياسمين للوجه، الذي يقلل من هذه التصبغات كما أنه يعمل على شد الوجه والتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة.
مكوناته:
1/ من 10 إلى 15 زهرة من الياسمين.
2/ ملعقة صغيرة من مسحوق خشب الصندل.
3/ ماء.
الطريقة:
أضيفي مسحوق خشب الصندل على زهور الياسمين مع الماء، وامزجيهم جيدا حتى تحصلين على القوام المناسب.
ضعي طبقة رقيقة من الخليط على وجهك، واتركيه حتى يجف تماما، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.
استخدمي هذا القناع من مرتين إلى ثلاثة مرات في الأسبوع حتى تتخلصين من البقع الداكنة وتصبح بشرتك مشرقة .