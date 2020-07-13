طريقة عمل أجنحة الدجاج الحارة بصوص البافلو

البلاد – نيفين عباس

يفضل الكثيرين تقديم أجنحة الدجاج بطريقة مميزة ذات طعم رائع

ونقدم لكِ اليوم طريقة عمل أجنحة الدجاج مع صوص البافلو

المقادير اللازمة

¾ كوب دقيق متعدد الأغراض

مصف ملعقة صغيرة فلفل حار

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

نصف ملعقة صغيرة ملح

20 قطعة أجنحة دجاج

نصف كوب زبدة ذائبة

نصف كوب صوص فلفل حار

نصف كوب صوص بافلو

طريقة العمل

نضع في صينية فرن ورق ألمنيوم وورق خبز أو زبدة ويدهن بخفة برذاذ الطهي

نضع الدقيق والفلفل الحار ومسحوق الثوم والملح في كيس بلاستيكي قابل للإغلاق ويقلب المزيج

نضيف أجنحة الدجاج ونغلقها داخل الكيس ونقلبها حتى تغطى الأجنحة جيدا بمزيج الدقيق

نضع الأجنحة على صينية الفر، ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل

يسخن الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت (200 درجة مئوية)

تقلب الزبدة المذابة والصلصة الحارة وصوص البافلو معًا في وعاء صغير

تغمس الأجنحة في خليط الزبدة والبافلو ونضعها مرة أخرى على صينية الخبز

نخبزها في الفرن المسخن حتي تصبح الأجنحة مقرمش من الخارج لمدة 45 دقيقة تقريبًا

تقلب الأجنحة في منتصف المدة أثناء الطهي حتى تنضج بشكل متساوي

ثم تخرج وتقدم ساخنة