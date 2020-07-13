تدابير الحج

تجري الاستعدادات المكثفة لتنظيم حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة وفق اجراءات وتدابير صحية وتنظيمية دقيقة ، تعكس بجلاء حرص المملكة بقيادتها الرشيدة حفظها الله ، على تمكين ضيوف بيت الله الحرام من أداء الفريضة ، وذلك في حدود الأعداد الممكنة والتدابير الواجبة تجاههم لضمان أسباب السلامة الصحية وتوفير كل أسباب الراحة والطمأنينة لهم في تأدية نسكهم ، والمحافظة على النفوس ، وهو ما يباركه علماء المملكة والأمة.

لقد أنجزت المملكة مراحل كثيرة من خططها الشاملة لمواجهة الجائحة منذ بدء ظهورها ، وحققت نتائج متقدمة في ذلك من خلال الاجراءات الاحترازية الوقائية ، وفي هذا السياق وترجمة للحرص البالغ على الحج الآمن وسلامة ضيوف الرحمن، يأتي إعلان وزارة الداخلية بضرورة الحصول على تصريح الحج للراغبين في أداء المناسك ، وتطبيق العقوبات الخاصة بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بلا تصريح في الأيام المحددة، بغرامة مالية عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

من هنا تأتي أهمية التزام كافة المواطنين والمقيمين بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية.