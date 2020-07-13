الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة قانية

البيضاء : متابعات

شنّت قوات الجيش الوطني اليمني -مسنودة بالمقاومة الشعبية- اليوم هجوماً واسعاً تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء وسط اليمن، كما أسفر الهجوم عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال قائد اللواء 143 مشاة العميد اليمني ذياب القبلي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: “إن قوات الجيش -مسنودة برجال القبائل- تمكنت من تحرير عدد من المواقع والمرتفعات في عدة محاور بمنطقة قانية شمالي محافظة البيضاء خلال هجوم نوعي بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن”.

وأضاف العميد القبلي أن المعارك لا تزال مستمرّة وسط تقدم الجيش والمقاومة، مؤكّداً أن الميليشيات الحوثية تكبّدت خلال الساعات الماضية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات بنيران الجيش والمقاومة وبغارات دقيقة لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع وتعزيزات الميليشيات الحوثية.