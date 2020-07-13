نرمين عباس
هل لاحظت أنك تأكل أكثر من المعتاد ، أو أنك لا تشعر بالجوع ولا تأكل ما يكفي؟
أو ربما اكتسبت أو فقدت الكثير من الوزن دون اتباع نظام غذائي
يمكن أن تحدث التغييرات في شهيتك بسبب أشياء كثيرة ، بما في ذلك :-
- أمراض ، بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الكبد وأمراض الكلى
- نقص الطاقة أو الدافع
- سرطان
- الأدوية أو الأدوية التي قد تتناولها
- اضطراب في الأكل
- القلق أو الاكتئاب
إذا وجدت أنك تفرط في تناول الطعام ، وخاصة الكثير من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والحلوة ، فقد تكون “مرتاحًا في الأكل ”
يمكن أن يمنحك هذا النوع من الأكل دفعة قصيرة من الطاقة ولكن بعد ذلك يجعلك تتوق إلى المزيد من الطعام الحلو
من ناحية أخرى ، إذا كنت لا تأكل كثيرًا على الإطلاق ، فقد يجعلك ذلك تشعر بالإرهاق وأسوأ بكثير مما لو كنت تتناول وجبات صغيرة ومتوازنة جيدًا
طرق سهلة لموازنة نظامك الغذائي
يعد الطعام أمرًا حيويًا لتغذية جسمك وعقلك ، لذا من المهم تناول نظام غذائي صحي ومتوازن
جرب هذه النصائح لإعادة شهيتك وعادات الأكل إلى مسارها الصحيح
- تهدف إلى تناول الطعام بانتظام، بمعني تناول 3 وجبات يوميًا – الإفطار والغداء والعشاء – ووجبة خفيفة على الأطعمة المغذية مثل الفواكه والخضروات النيئة والمقرمشات قليلة الدسم والغموس
- حاول القيام ببعض النشاط البدني المعتدل ، مثل المشي ، بقدر ما تستطيع
- مرة واحدة على الأقل في اليوم ، ولمدة 30 دقيقة على الأقل ، اجلس لتناول الطعام بطريقة هادئة ومريحة
- اشترِ أطعمة سريعة وبسيطة التحضير ، حتى لا تضطر لقضاء وقت طويل في الطهي إذا لم تشعر بذلك أو طهي الطعام ببطء إذا كنت تستمتع به
- اختر الأطعمة التي ستوفر لك الكثير من العناصر الغذائية على سبيل المثال ، يمكن أن تحتوي القلي السريع على الكثير من الخضروات الصحية
- اشرب الكثير من السوائل وخاصة الماء حاول تجنب الكحول لأن هذا يمكن أن يجعل المواقف تبدو أسوأ بكثير مما هي عليه بالفعل
- إذا لم تتمكن من إدارة الطعام الصلب ، جرب العصائر أو الشوربة وأضف بعض مسحوق البروتين لتعزيز التغذية
- يمكن للصيدلي أو أخصائي التغذية تقديم المشورة بشأن مكملات الوجبات