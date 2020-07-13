أمير القصيم يلتقي نائب رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني

بريده : واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, في مكتبه بالإمارة اليوم, نائب رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني اللواء ركن منصور بن عبدالعزيز العيسى , و صاحب السمو الملكي اللواء ركن نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز رئيس هيئة التعليم والتدريب في وزارة الحرس الوطني , والوفد المرافق لهما من ضباط وعسكريين خلال زيارتهم المنطقة.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالجميع , مثمناً الجهود والبرامج المباركة التي يقدمها رجال الأمن في وزارة الحرس الوطني كافة , مؤكداً أن تلك البطولات والتضحيات التي يقوم بها رجال الحرس الوطني هي محل فخر واعتزاز جميع أبناء هذه البلاد, منوهاً بالدعم غير المحدود الذي تحظى به الوزارة ومختلف القطاعات العسكرية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

وثمن سمو أمير منطقة القصيم الجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في تطوير الوزارة ودعم ومساندة رجال الحرس الوطني, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبه أعرب نائب رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني عن عظيم شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة القصيم على ما يوليه سموه من رعاية واهتمام لرجال الحرس الوطني بالمنطقة, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.