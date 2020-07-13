أمانة جدة تعلن عن جاهزية المسالخ والسماح للمطابخ بالذبح ضمن اشتراطات محددة

جدة : البلاد

أكد وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني جاهزية المسالخ الرئيسية التابعة لأمانة محافظة جدة لاستقبال المواطنين والمقيمين ضمن اجراءات التخفيف على الراغبين في ذبح أضحيتاهم في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس وباء كورنا المستجد .

حيث جرى رفع درجات الاستعداد بكافة المسالخ الواقعة بنطاق محافظة جدة ورفع طاقتها التشغيلية مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية للنشاط والمتضمنة وضع لوحات توعوية عن فايروس كورونا وطرق الوقاية منه يتم توزيعها على صالات استقبال الزبائن وبوابات دخول العاملين وكذلك عند مداخل تلك المسالخ، وتم إلزام مستثمري المسالخ بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ , وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها وتوفير المعقمات والماسكات والقفازات عند المداخل، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات , وتوفير كراسي انتظار للجلوس خارج الصالات لإدخال مرتادي المسالخ على دفعات.

كما ساهمت الأمانة استخدام التطبيقات الإلكترونية لتوصيل الذبائح للمنازل لتسهيل عملية شراء المذبوحات والحد من كثافة المرتادين على المسالخ خلال فترة عيد الاضحى المبارك.

وأضاف وكيل الأمين م.الزهراني بأنه سيتم تكثيف الجولات الميدانية من قبل البلديات الفرعية وادارة المسالخ وأسواق النفع العام على المطابخ والتي يسمح لها سنوياً بالذبح خلال أيام (10 ،11، 12 ، 13 ) من شهر ذي الحجة للتأكد من التزامها بالإشتراطات والضوابط البلدية وذلك قبل منحها الترخيص بالذبح ، وتطبيقها كافة الإشتراطات والتدابير الإحترازية الصادرة لمنع تفشي وباء مرض فيروس كورونا مع توفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح. وكما سيتم تكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين بضرورة الذبح بالمسالخ لتجنب الأمراض التي تنقلها اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، وسيتم القيام بجولات رقابية ميدانية مكثفة خلال فترة عيد الاضحى المبارك للتحقق من حسن الأداء ومجازاة المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.