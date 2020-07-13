أمانة الشرقية تُزيل 9200 م3 نفايات من أحياء الخفجي

الدمام : واس

رفعت أمانة المنطقة الشرقية ، ممثلة ببلدية محافظة الخفجي، خلال شهر شوال الماضي، أكثر من 9200 متر مكعب من النفايات والأنقاض مجهولة المصدر، في الساحات أو الطرق بأحياء المحافظة، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد رئيس البلدية المهندس محمد بن حزام الحميداني، أستخدمت أكثر من 560 كيس نفايات سعة 50 جالونا، بمشاركة 45 عاملا و 13 من المعدات، لإزالة الأنقاض والنفايات مجهولة المصدر منها الأخشاب والأثاث ومخلفات البناء وما شابهها مما يترك في الساحات أو الطرق، ومسح بعض الساحات الموجودة بالمحافظة.

وأضاف، أن أعمال النظافة في المحافظة شملت النظافة العامة وتفريغ حاويات النفايات والتقاط وتجميع النفايات والكنس اليدوي، ونظافة الأسواق، وجمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير كالأثاث والأشجار، ونظافة الحدائق العامة والمنتزهات، إضافة إلى نظافة وصيانة دورات المياه العامة، وغسيل حاويات النفايات ونظافة الشواطئ، ومسح وتسوية الساحات في المناطق المختلفة.

وأكد المهندس الحميداني، استمرار أعمال التنظيف في جميع الأحياء السكنية بالمحافظة من خلال خطة زمنية، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات لمنع جميع السلوكيات غير المسؤولة التي تضر بالبيئة وتهدد راحة السكان وسلامتهم، داعياً الجميع للتعاون في الإبلاغ عن أي ملاحظة بلدية عبر مركز (940) وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية.