١٨٢٠ ساعة تدريبية لرفع مستوى أداء معلمي ومعلمات تعليم الشرقية

الدمام- حمودالزهراني

ترفع الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية مستوى الأداء المهني لمعلمي ومعلمات المنطقة بتقديم ١٧٤ برنامجا تدريبيا خلال فترة الصيف وذلك ضمن مشروع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي في مرحلته الثالثة عن بعد وبعدد ساعات تبلغ ١٨٢٠ ساعة مهنية يقف على تنفيذها والإشراف عليها ١٠٧ مدربا ومدربة عبر ١٣٨ قاعة افتراضية تتنوع فيها البرامج التدريبية التي بدأت فعليا في عدة مجالات منها القيادة والأمن السبراني والقياس والتقويم ومهارات البحث والتعليم الالكتروني وتقنيات التعليم والتربية الصحية والبدنية والأمن والسلامة المدرسية واللغة الانجليزية عام والتحضير لاختبار الايلتس والموهوبون والتعليم المستمر والتربية الأسرية والتوجيه والارشاد والنشاط الطلابي والإعلام والتواصل الاجتماعي والمختبرات المدرسية واللغة الصينية والقران الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والعلوم الطبيعية والتربية الخاصة وغيرها من البرامج التي تبلغ قرابة عشرون مجالا.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020 تهدف إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لهذه الفترة من خلال توفير خيارات متنوعة من البرامج التطورية بما ينعكس إيجابًا على تحسين الممارسات التعليمية ونواتج التعلم.

وتابع: برامج التدريب النوعية تسعى للمساهمة في تحقيق إعداد المعلمين والمعلمات وتأهيلهم بما يدعم ويحقق هدف رفع كفاءة الأداء وتجويد نواتج التعلم من خلال المبادرات والمشاريع النوعية.

وأكد “الباحص” أن البرامج التطويرية الحالية تمت برمجتها “عن ُبعد” إنفاذًا لتوجيهات الدولة -حفظها الله- بالعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن حزمة البرامج الحالية تأتي استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي كمرحلة ثالثة. واعتبر أن إطلاق البرامج خلال الإجازة الصيفية لهذا العام عن بُعد يتواكب مع إمكانية استثمار القدرات التقنية الفائقة.

وأضاف بأن إدارة التعليم في المنطقة الشرقية شكلت لجنتَين تنفيذيتَين، إحداهما للبنين، والأخرى للبنات؛ لتخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج عن بُعد بما يراعي مستوى عاليًا في الأمن السيبراني في منصات التدريب، وتتضمن احتياجات المدرب من مشاركة سطح المكتب، وإرسال الملفات، والتصويت.. وغيرها، وهي تتوافق مع البرمجيات وأنظمة التشغيل المختلفة، وتحتوي على عنصر التفاعلية بين المدرب والمتدرب والمحتوى.