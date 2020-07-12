كورونا يتمدد والمسؤولية المجتمعية تتضاعف لكبح جماحه

عواصم – وكالات

على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في العديد من البلدان إلا انه ما زال ممكناً السيطرة عليه ومنع تفشيه. فقد سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في حالات الإصابة العالمية بالفيروس مع ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بواقع 228102 حالة خلال 24 ساعة.

وأشار تقرير يومي إلى أن أكبر زيادات جاءت من الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، وكان الرقم القياسي السابق الذي سجلته المنظمة لحالات الإصابة هو 212326 في الرابع من يوليو فيما لا تزال حالات الوفاة ثابتة عند نحو خمسة آلاف حالة يوميا.

وذكر إحصاء لرويترز أن عدد حالات الإصابة على مستوى العالم تجاوز 12 مليون حالة، فيما يمثل علامة فارقة أخرى في انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من 555 ألف شخص خلال 7 أشهر. ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة. وأعلنت المنظمة أنه لا يزال بالإمكان السيطرة على تفشي الفيروس على الرغم من ازدياد أعداد الإصابات بأكثر من الضعف في الأسابيع الماضية.

واعتبر رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن تجارب إيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية والهند في مكافحة الوباء تثبت أنه مهما كان انتشاره حادا فانه يظل قابلا لإعادته تحت السيطرة. وكشف تيدروس خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو أن “الإصابات في الأسابيع الستة الأخيرة ازدادت أكثر من الضعف”. وأضاف أنه مع ذلك “هناك أمثلة عديدة من أنحاء العالم أظهرت أنه حتى لو كان تفشي الفيروس حادا جدا، لا يزال من الممكن السيطرة عليه مجددا”.

وتابع “بعض هذه الأمثلة هي إيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وحتى دارافي، وهي منطقة كثيفة السكان في مدينة مومباي”، مشيرا إلى أن “التركيز القوي على إشراك المجتمع وأساسيات إجراء الفحوص وتتبّع الاصابات وعزلها وعلاج جميع المرضى أمر أساسي من أجل كسر سلاسل العدوى وكبح الفيروس”. وفي زيادة يومية قياسية لليوم الثالث على التوالي سجلت الولايات المتحدة نحو 70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في حين أظهرت بيانات مرصد جامعة جونز هوبكنز لتتبع كورونا حتى فجر أمس السبت، أن إجمالي عدد المصابين بمرض “كوفيد-19” في الدولة الأكثر تضررا بالوباء، ارتفع إلى 3.18 مليون شخص، توفى منهم 133,969 شخصا، بينهم 774 فارقوا الحياة في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية.