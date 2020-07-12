خبراء أمميون يتعقبون منشأ الفيروس

عواصم- وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن وصول خبيرين إلى الصين، لإرساء الأساس لبعثة أكبر للتحقيق في أصول جائحة (كوفيد-19).

وذكر بيان للمنظمة أن الخبيرين- أحدهما متخصص في مجال صحة الحيوان والثاني في الأوبئة- سيعملان خلال زيارتهما لبكين على تحديد “نطاق واختصاصات” البعثة المستقبلية التي تهدف إلى معرفة كيفية انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر.

ويعتقد العلماء أن الفيروس ربما نشأ في الخفافيش، ثم انتقل من خلال حيوان ثديي آخر مثل قط الزباد أو آكل النمل الحرشفي قبل أن ينتقل إلى البشر في سوق للمواد الغذائية الطازجة بمدينة ووهان وسط الصين أواخر العام الماضي.

وفي محاولة لمنع تفشي المرض مستقبلا، منعت الصين التجارة في الحياة البرية وأغلقت بعض الأسواق، بينما فرضت تدابير احتواء صارمة يبدو أنها أوقفت فعليا الإصابات المحلية الجديدة.

ورحبت الولايات المتحدة، بإجراء منظمة الصحة العالمية تحقيقا بشأن مصدر الفيروس في الصين، التي يتوقع وصول خبيرين من المنظمة الدولية إليها في الساعات المقبلة في مهمة استكشافية.

وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة في جنيف، أندرو بريمبرغ، لصحفيين: “نرحب بالتحقيق الذي تجريه الأمم المتّحدة بشأن مصدر فيروس كورونا المستجدّ في الصين”.