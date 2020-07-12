جامعة الملك فيصل ضمن أفضل 8 جامعات آسيوية في جائزة التايمز الدولية

وأفاد معاليه أن الجامعة في المرحلة الحالية من الجائزة تنافس نخبة من الجامعات الآسيوية المتميزة ومنها جامعات تسينغهوا الصينية ، وسيؤل الوطنية الكورية ، وبكين للتكنولوجيا الصينية ، ودونغ هوا الوطنية التايوانية ، وغيرها، مؤكدا أن هذا الاستحقاق على مستوى القارة ، يجسد دعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم العالي ، ويعكس ما تقدمه وزارة التعليم بقيادتها الفاعلة من جهود لدعم الجامعات السعودية ، وتحفيز سعيها الدؤوب لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030م، التي تستهدف إمكانية أن تصبح (5) جامعات سعودية على الأقل من ضمن أفضل (200) جامعة عالمية بحلول عام 2030م ، مبيناً أن هذا الاستحقاق ليس هدفًا بذاته ، بقدر ما هو انعكاس لما يشهده التعليم في المملكة من تطور ، وما تحقق واقعًا في مسيرة جامعة الملك فيصل الإدارية من ممارسات الجودة المؤسسية العالمية الداعمة لبرامج التنمية الوطنية ، ومنها تعظيم التأثير في تنمية منظومة الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في المملكة ، الذي يمثل محور هوية الجامعة المؤسسية.