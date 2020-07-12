اليمن: “صافر” على طاولة مجلس الأمن الأربعاء

البلاد – محمد عمر

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، أمس السبت، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، الأربعاء المقبل جلسة خاصة لبحث أزمة “خزان صافر” النفطي، غربي البلاد الذي يسيطر عليه الحوثيون، مشيرة إلى أن “الجلسة ستعقد، من دون ذكر تفاصيل إضافية.

وكانت الحكومة اليمنية قد طالبت مجلس الأمن في 4 يوليو الجاري، بعقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة “خزان صافر العائم”، تفادياً لوقوع كارثة بيئية.

ويمثل الخزان، الذي يحوي 150 ألف طن من النفط، كارثة إنسانية وبيئية على البحر الأحمر، حال حدوث أي تسرب منه، وهو ما جعل جهات دولية فاعلة تطالب بشكل متكرر بضرورة حل أزمة الخزان. وتقول الحكومة اليمنية إن جماعة “الحوثي” ترفض منذ 5 سنوات السماح لفريق أممي بصيانة الخزان، وهو ما تنفيه الجماعة.

وميدانيًا، تصدت القوات المشتركة لهجوم حوثي في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، أمس السبت، وكبدت الميليشيا الحوثية الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة أن أبطال اللواء الأول عمالقة تصدت بكل بسالة واستبسال لهجوم نفذه مسلحي الحوثي على كيلو 16.

وأكد المصدر أن عددا من عناصر المليشيات لقوا مصرعهم كما جرح آخرون خلال المواجهات العنيفة التي خاضتها وحدات اللواء الأول عمالقة فيما لاذ البقية منهم بالفرار باتجاه اوكارهم تاركين جثث قتلاهم.