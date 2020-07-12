الصحة: 2994 إصابة جديدة الأقل منذ 37 يوما

الرياض- البلاد

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (2994) حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة (229480) من بينها (61903) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها (2230) حالة حرجة.

وتعتبر الحالات المسجلة أمس الأقل في عدد الإصابات منذ 37 يوماً كما تم تسجيل (2370) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (165396) حالة،فيما بلغ عدد الوفيات (2181) حالة، بإضافة (30) حالة وفاة. وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (2994) حالة منها 37% لإناث، و63% لذكور، وكبار السن 4%، و10% أطفال، و86% بالغين كما تم إجراء (46842) فحصا جديدا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وأكدت وزارة الصحة أهمية العناية بأصحاب الأمراض المزمنة لأنهم أكثر الأشخاص تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا (كوفيد 19) فهم جزء منّا ومسؤوليتنا اليوم حمايتهم.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر منصتها التوعوية في تويتر “عش بصحة” الخطوات المطلوب اتخاذها حينما يكون في المنزل مصاب بمرض مزمن، حيث يجب مساعدته بتوفير جميع أدويته واحتياجاته الطبية ، والتزامه بمواعيده الدورية، والتزامه بنمط حياة صحي، إضافة إلى طلب الاستشارة الطبية له عند الحاجة وذلك عبر تطبيق”صحة”.

من جهة أخرى وقع المجلس الصحي السعودي اتفاقية شراكة مع جمعية شارك للأبحاث الصحية والمجتمعية؛ لتنفيذ مشروع دراسة مسحية للآثار النفسية لجائحة كورونا ( كوفيد – 19) على المجتمع السعودي، وبناء نظام لرصد مؤشرات الصحة النفسية خلال الجائحة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

ومثّل المجلس في التوقيع على اتفاقية التعاون عن بعد أمينه العام الدكتور نهار بن مزكي العازمي وعن الجمعية مديرها التنفيذي نورا عبدالرحمن الثميري المدير التنفيذي لجمعية شارك للأبحاث الصحية والمجتمعية.