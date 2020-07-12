إعتماد 3 مخططات جديدة بمحافظة ينبع

المدينة المنورة : البلاد

اعتمد معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي خلال زيارته التفقدية اليوم، لبلدية محافظة ينبع , 3 مخططات جديدة منها مخططا الصناعية الأولى والثانية ومخطط الشاليهات بحي الرمال، كما دشن معاليه العقد الاستثماري لمشروع البوليفارد على كورنيش ينبع الشمالي و مدينة الأنعام.

ورأس المهندس البليهشي اجتماعاً بمقر بلدية محافظة ينبع نوقش خلاله عدد من الموضوعات الخاصة بالبلدية، وشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع وأعمال الصيانة والتشغيل الجاري تنفيذها. ثم استمع لشرح موجز عن مشاريع البلدية الحالية والمشاريع المستقبلية.

واعتمد معالي أمين منطقة المدينة المنورة مخطط شاليهات واستثمارات بمنطقة الأبطح شمال غرب ينبع على مساحة تتجاوز 17 مليون متر مربع، يتكون من 2230 شالية واستراحة استثمارية بمساحات تتراوح بين 2500 و3000 متر مربع، إضافة إلى 164 إستراحة خاصة بأصحاب الخيول، و594 استراحة خاصة بأصحاب الإبل، ومضمار سباق للهجن وآخر للخيول مكتملة الخدمات، وحديقة برّية عامة، وعيادة بيطرية.

كما اعتمد مخطط الصناعية الأولى شمال مدينة ينبع على مساحة تزيد على 6 ملايين متر مربع، ويشمل 2706 ورش ومراكز خدمة للسيارات، و3171 ورشة مهنية مختلفة، و322 مستودعاً، و61 ورشة للقوارب، إضافة إلى 178 معرض سيارات وصالة عرض، و88 منطقة مصانع خفيفة، و30 موقعاً لشركات النقل الثقيل، و58 موقعاً استثمارياً، وعدد من الخدمات المكملة من محلات بيع قطع الغيار ولوازم الورش، ومناطق سكنية للعمال، وتشاليح،فيما تم اعتماد مخطط الصناعية الثانية المخصصة لمصانع الخرسانة والبلك الواقعة شمال مدينة ينبع بمساحة تزيد على مليون متر مربع، يضم المخطط 27 قطعة لمصانع الخرسانة والبلك بمساحة 30 ألف متر مربع لكل منها، و16 قطعة لمصانع مواد البناء بمساحة 7500 متر مربع لكل منها، إضافة إلى مركز للدفاع المدني، ومسجد وخدمات تجارية.

ويضمّ كل من المخططين عدداً من مرافق الخدمات الحكومية والعامة تشمل مراكز للدفاع المدني والشرطة والرعاية الصحية الأولية ومساجد وحدائق وخدمات تجارية ومناطق للشحن والتفريغ.

وشهدت الزيارة تدشين امين منطقة المدينة المنورة للعقد الاستثماري لمشروع البوليفارد على الكورنيش الشمالي، بمساحة 24 ألف متر مربع، حيث يجري تصميم المشروع بما يتوافق مع روح ونمط المنطقة التاريخية والكورنيش، ويتكون المشروع من مجمع تجاري بوليفارد متنوع الأنشطة يضم محلات تجارية عالمية، ومناطق ترفيهية وملاعب للأطفال ومطاعم ومقاهي متنوعة.

كما دشّن مشروع مدينة الأنعام الذي يجري تصميمه على مساحة تقارب نصف مليون متر مربع وتضم مسلخاً نموذجياً وحظائر للمواشي والطيور وعيادة بيطرية ومواقع استثمارية، وخدمات مكتملة تشمل مسجداً وسوقاً للأعلاف وساحات بيع وحراج وسكناً للعمال وخدمات متنوعة للسوق .