أبها تفتح ذراعيها لاستقبال المصطافين

جدة ـ مرعي عسيري

خلال دقائق معدودة يمكن للسائح في منطقة عسير الوصول إلى الوجهة السياحية التي يريدها فرغم كثافة اعداد السياح في المنطقة ولكن هناك انسيابية في حركة السير خصوصا بعد أن تم تشكيل لجنة من امانة منطقة عسير والمجلس البلدي ومدير شرطة منطقة عسير ومدير مرور منطقة عسير، فتم توزيع الدوريات داخل مدينة ابها وبعض المحافظات المزدحمة وقد نتج عن ذلك قفل الاشارات المرورية بالحزام الدائر الذي يتفرع منه مداخل ومخارج مدينة ابها وتعديل بعض الفتحات مع تواجد امني كذلك في المنتزهات التى بدا فتحها امام الزوار وقام فرع وزارة السياحه بمنطقة عسير بجولات علي على اماكن الايواء السكني.

وقال مدير عام فرع وزارة السياحه المهندس في المنطقة محمد العمره إن اسعار الدور السكنية تتفاوت حسب جودة المساكن لكنها في متناول الجميع لافتا إلى أن ابها اقيم بها عدة فنادق وشقق هذا العام بدرجة عالية من الجودة ويزيدة عدد الوحدات السكنية في ابها وما جاورها اكثر400 وحدة سكنية وفندق بدرجاتها المصنفة.

وأكد العمره أن هذا العام حرص الكثير من المصطافين على السكنية في قرى عسير التى أصبح بها وحدات سكنية ومنتجعات مميزة وهناك من استأجر مواقع وزودت بـ””كرفنات ” فاخرة.

كما اقيم عدد من المتنزهات على طريق سودة عسير وبلاد بني مازن بشكل جمالي ورائع تطل على مزاوع ومناطق خضراء وتشهد اقبال كبير مما يدل على استيعاب صناعة السياحه لدى اهالي عسير كما تشارك الأسر المنتجه والشباب بتقديم منتجات الأكلات الشعبيه باشرف ومتابعة امانة منطقة عسير لتوخي السلامه في المنتج المقدم.

وعن اشغال الوحدات السكنية فقد وصلت نسبة الأشغال حسب تقارير فرع وزارة السياحة بعسير الي 100 ٪ في ابها وما يقاربها في محافظة خميس مشيط وأكثر من 70 ٪ في محافظات شمال ابها في تنومه والنماص وبني عمرو .

هذا وقال المتحدث باسم مديرية الشؤون الصحية بعسير عبد العزيز شائع أن هناك متابعة بالتعاون مع عدة جهات لوضع الشروط الصحية للمساكن والتعقيم والمحافظة على الساكنين.

من جهة اخرى شهدت الأسواق الشعبيه بمنطقة عسير نزول المنتجات المحلية من الفواكه والخضار وقد تابعت امانة منطقة عسير على لسان متحدثها ماجد الشهري بأن جولات امانة منطقة عسير قائمه على الأسواق وكذلك البلديات التابعه لها وتشمل الجوله كذلك المطاعم والمنتزهات التى تقدم الماكولات وهي يومياً وملاحظة تطبيق شروط السلامة.

ويؤكد عبد الله بدوي مدير عام فرع وزارة التجارة بعسير أن هناك جولات للفرق الرقابية لمتابعة الأسعار في الأسواق التجاريه والمولات للتأكد من ضبط الأسعار