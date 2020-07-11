مريض بعيادتي أصابني بكورونا

جدة ــ ياسر بن يوسف

انتهى الفنان والطبيب السعودى هيثم الشاولى نجم التسعينات من تصوير فيديو كليب باسم ( ياملايكه من البشر) عن دور الاطباء والطاقم الصحي في مكافحة جائحة كورونا وعن تضحيات ومعاناة الطاقم الطبي في انقاذ البشرية من هذا الوباء وهي من كلمات الدكتور عماد زيور والحان عصام مصطفى.

وكان الشاولي قد اصيب بكورونا وشفي من الفايروس حيث تعرض للعدوى نتيجه الكشف على احد المرضى في عيادته بأحد المراكز الصحية في جدة .

(البلاد) التقت الشاولي فقال بأنه شعر بالألم يسري في جميع عضلات جسمه مع فقدانه حاسة الشم والتذوق كما كان يشعر بصداع حاد وكحه فذهب الى احد المراكز الصحية الحكومية المختصة لعمل المسحة وتم بعد ذلك إبلاغي بأن النتيجة إيجابية وطلب منه التوجه الى احد الفنادق المختصة لاستقبال العينات الايجابية حتى يكون تحت الرقابة لمدة عشرة أيام ، لافتا إلى أنه بعد أيام صعبة من الترقب والانتظار شفي بحمد الله وعقب هذه التجربة فكر في تنفيذ اغنية هدية مني لأبطال الصحة ودوهم الكبير في علاج المرضى.

يذكر أنه سبق للشاولي أن تم تصوير عدة اغنيات في الفترة الماضية وهي اغنية اسكندريه، والسعودية بلادى، ياغالية يامصر واغنية رومانسية اسمها راجع ، واغنية حبيبى انت فين ، واغنيه وين الاسمر حيث كانت آخر الحان الملحن اشرف سالم رحمه الله الذي توفي منذ شهر وقريبا سيتم تصوير فيلم سينمائي قصة وبطولة الشاولي من ضمن اوائل الافلام السعودية وقصة الفيلم تدور عن دوره كطبيب.