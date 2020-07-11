“فيصل بن تركي في قلوبنا” هاشتاق يجتاح تويتر

كتبت:أمنية رشاد

حصد الهاشتاق نحو 16 ألف تغريدة في أقل من ساعة منذ إطلاقه ،وانهال جمهور النصر بعبارات المديح والإشادة بصاحب السمو الملكي فيصل بن تركي، الذي أعاد النصر إلى مصاف البطولات والإنجازات.

الناشط عبدالعزيز المريسل وغرديقول:” كحيلان الوفاء يعلن عن مليون ريال للاعبين في حال الفوز على الهلال و سبق ان اعلن العضو الذهبي عبدالعزيز بغلف عن 900 الف ريال في حال حقق الفريق الفوز”.

من جانبه غرد الناشط صالح العمري قائلا:” #النصر بخير بوجود رجال مخلصين يسعون لرفعته ،سعيدا جدا بالالتفاف النصراوي وعساهم على القوه والله يسعدهم بما يتمنون”.

وكان بن تركي، الملقب بـ”كحيلان”، قد ترأس نادي النصر خلال الفترة بين 2009 و2017، وقاد العالمي للتتويج بدوري المحترفين موسمي 2013-14، و2014-15، وكأس ولي العهد في 2014.

فيصل بن تركي ورداً على تغريدات جماهير النصر، أعربعن سعادته الغامرة قائلاً: “شاكر لكم جميعاً ويعلم الله حبي للنصر وجميع النصراويين والرياضيين وعاشت المملكة العربية السعودية العظيمة تحت ظل قيادتنا والله يطول عمر سيدي الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد”.